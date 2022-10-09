Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ay-Yıldızlılar'a zaferi getiren golleri 19'da Ömer Güleryüz, 31 (pen.) ve 43'te penaltıdan Rahmi Özcan ile 49'da Serkan Dereli kaydetti.

Ampute Futbol Milli Takımı'ndan tarihi başarı... 'Engelsiz Kahramanlar', İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 yenerek tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu.

RÖVANŞ ALINDI!

Ampute Milli Takımımız, Angola karşısında elde ettiği zaferle rakibinden 2018'in de rövanşını almış oldu. Türkiye, 2018'de Meksika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası finalinde rakibine penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup olarak kupayı kaçırmıştı.