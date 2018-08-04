İngiltere'de, 80 bin nüfuslu Tamworth'ta 1960 yılında dünyaya gelen Mick Scarsbrook (58), ülkesinde makine mühendisliği üzerine eğitim aldı. Bu eğitimin ardındansa robot teknolojisiyle üretim yapan bir otomobil fabrikasında çalıştı. İnşaat işiyle de ilgilenen Scarsbrook, fotoğraf ve videolar çekmeye başladı.

TÜRKİYE'YE GELDİ HAYATI DEĞİŞTİ

1988 yılında, bir arkadaşını görmek için geldiği Bodrum'da hayatı değişti. Aşık olduğu Türk kızı ile evlendi ve Melodi ile Tanyeli isimlerinde iki çocuk sahibi oldu. Rehberlik yapmaya başlayan Scarsbrook'u çalıştığı şirket Fethiye Hisarönü'ne gönderdi.

Fethiye merkeze 32 kilometre uzaklıktaki Yakaköy Köyü'nde bir arazi satın alan Scarsbrook İngiliz tipi küçük bir ev inşa etti. Bu ev daha sonra 8 odalı, küçük bir butik otele dönüştü. 2004 yılında 16 yıl süren evliliğin ardından payını eşine devretti.

EN ÇOK ÇÖPÜ KİM TOPLAYACAK OYUN

Scarsbrook, Türkiye'deki çevre mücadelesine ise nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Dağ turları yaptığım o dönemde insanların çevreye çöplerini attıklarını görüp rahatsızlık duymaya başladım. Hem yaşadığımız köyde hem de sahile kızlarımla gittiğimizde, 'En çok çöpü kim toplayacak' diye kendi aramızda yarışmalar düzenliyorduk. Benim Türkiye'de çöp toplama, çevreyi temiz tutma mücadelem böyle ortaya çıktı. İki yıl önce ise Fethiye'ye yönelik hem turizm hem de çevre kirliliğini konu alan videolar çekip paylaştım. Büyük ilgi yarattı. İnsanlardan çok olumlu ve güzel tepkiler aldım."

"DÜNYA PLASTİK KRİZİ YAŞIYOR"

"Bu videoların ardından gruplar halinde Fethiye çevresinde temizlik organizasyonları düzenledim. Türkiye'nin gerçekten cennet gibi bir ülke olduğunu, ama insanların bunun kıymetini bilmediğini bu videolarda anlatmaya çalıştım. Türkiye'de pikniğe giden insanlar meselâ, 'Çöpleri çocuklar toplasın' diyor. Bunun yanlış olduğunu, herkesin çöp toplaması ve çocuklara örnek olması gerektiğini belirttim. Türkiye'de bu konuda çok ciddi eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyada çok büyük bir 'plastik krizi' var. Bundan haberdar mıyız? Plastik nesneler doğaya büyük zarar veriyor ve doğada tamamen kaybolma süresi bin yılı buluyor. Bunu insanlarımıza anlatmamız gerekiyor."

"MUMBAI PLAJINI SAKIN UNUTMAYIN"

"Türkiye, plastik krizini çözemezse Hindistan'ın yaşadığı çevre faciasının aynısını yaşar. Hindistan'da insanlar bütün denizlere, nehirlere çöp ve plastik atıyordu ve Mumbai plajı plastik atıktan yüzülemez hale geldi. Binlerce insan ele ele vererek plajı temizledi."

"Almanya'daki marketlerde plastik şişe olan bir ürün aldığınız zaman depozito ödüyorsunuz. Bunun amacı geri dönüşümü sağlamak. Benzer uygulamalar burada da hayata geçebilir."

ŞİMDİ BUNDA HİÇ Mİ SUÇUNUZ YOK?

"MEDYA VE HÜKÜMET ORTAK HAREKET ETMELİ"

"Çevre temizliği ve duyarlılığı konusunda medya ile hükümet ortak hareket edebilir. Medya özellikle televizyonlar devlet tarafından düzenlenen kampanyaları yansıtmalı. Ben bu konuda gelebilecek bir teklife hayır demem. TV'lerde ciddi ve can alıcı kampanya filmleri gösterilmeli. Ama bu kesinlikle devlet eliyle yapılmalı."

"Ben bir yere gittiğimde 5 çuval çöp topluyorum. Bunu herkes yaparsa Türkiye gerçekten cennetten farksız olacaktır. Her kentte mutlaka geri dönüşüm merkezi olmalı. Geri dönüşüm insanların evinde başlamalı ve insanlar çöplerini arabalarına koyup bir merkeze götürebilmeli."

"TÜRKİYE SİZİN BAHÇENİZ DEĞİL Mİ?"

Pamukkale Üniversite'nde düzenlenen Ekoloji Zirvesi'ne de katıldığını anlatan Scarsbrook konuşmasını şöyle noktaladı:

"Biz yapmadık demeyin, sizin bahçeniz değil mi burası? Siz Türk’sünüz, temiz kalsın Türkiye, Türkiye bir cennet değil mi? İngiltere'de şu an yok ama Almanya'daki plastik şişeye uygulanan depozito sistemi Türkiye'de de hayata geçmeli. Çevreyle ilgili çok kapsamlı ve önleyici yasalar çıkartılmalı. Türkiye'yi temiz tut kampanyası düzenlenmeli, Türkiye'nin geleceği sizin ellerinizde."





BİR BERBER MAAŞIYLA YARDIM ELİ UZATMADIĞI ALAN YOK!