Türkiye Barolar Birliği'nden "hukuk fakülteleri" mesajı Türkiye Barolar Birliği (TBB), adli yıl mesajında, "Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adım, hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir" çağrısı yaptı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesi gerektiğini bildirdi.

TBB'nin adli yılın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, avukatlık mesleğinin evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra edilmesi için, hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkı ile savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmesinin önemine işaret edildi.

Avukatlık mesleğinin güçlendirilmesine de dikkat çekilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adım, hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olamayan fakültelere önce süre verilmeli, süresi içerisinde şartları sağlayamayan fakülteler kapatılmalıdır."

Yeni adli yıldan beklentilere de yer verilen mesajda, "Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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