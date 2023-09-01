Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Yargıtay Başkanı Akarca, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımladı

        Yargıtay Başkanı Akarca, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımladı

        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi  

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yargıtay Başkanı'ndan mesaj
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 2023-2024 adli yılının Türkiye, Türk milleti ve yargı teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Yeni adli yıla ilişkin kutlama mesajı yayımlayan Akarca, şu ifadeleri kullandı:

        Adalet Bakanı Tunç'tan adli yıl mesajı
        Adalet Bakanı Tunç'tan adli yıl mesajı

        "Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak adalet sistemimize ve yargıya duyulan güveni teminat altına alan, adaletin ve kanun önünde eşitliğin toplum ve devlet hayatının her alanında geçerli olması için fedakarca mesleğini icra eden başta hakim, savcı ve avukatlarımız olmak üzere, tüm yargı çalışanlarımıza ve Yargıtayımızın değerli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyor; yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        TBB'den hukuk fakülteleri çağrısı
        TBB'den hukuk fakülteleri çağrısı
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Akarca
        #Yargıtay
        #son dakika haberi
        #adli yıl
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması