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Haberlerİş-Yaşam

Türkiye bayramda yollara düştü

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kurban Bayramı tatili boyunca havalimanlarından hizmet alan 3 milyon 709 bin 163 yolcu için 23 bin 657 uçak seferi düzenlendi" açıklamasında bulundu

Kurban Bayramı tatili

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kurban Bayramı tatili boyunca havalimanlarından hizmet alan 3 milyon 709 bin 163 yolcu için 23 bin 657 uçak seferi düzenlendi" dedi

Bakan Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- "Otobüs taşımacılığında izin verilen B2 ve D2 belgeli otobüslerle 270 bin 670 sefer yapılarak toplam 4,1 milyon yolcu taşındı"

- "Toplamda 6 bin tren seferiyle taşınan yolcu sayısı 3 milyon 750 bin oldu"

- "TCDD Taşımacılık AŞ tarafından YHT'lerle 292 sefer, konvansiyonel trenlerle 150 sefer, bölgesel trenlerle 1046 sefer, Marmaray ve Başkentray ile 2 bin 376 sefer gerçekleştirildi. Söz konusu seferlerle taşınan yolcu sayısı 2,5 milyon oldu"

Sürecek...

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