Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, "Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı yayıncı kuruluşu...
Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı için nefesler tutuldu. FIBA 2027 Dünya Kupası'nda Eleme Turu maçları Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Bosna Hersek mücadelesinin ardından Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak. Peki, "Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 2027 Dünya Kupası Türkiye-Bosna Hersek maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
TÜRKİYE - BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.
TÜRKİYE - BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
FIBA DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
FIBA 2027 Dünya Kupası'nda Eleme Turu 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Organizasyonda A Erkek Milli Takımımızın ilk tur maç programı şu şekilde:
27 Kasım 2025 Perşembe
Türkiye - Bosna Hersek
30 Kasım 2025 Pazar
İsviçre- Türkiye