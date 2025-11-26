Habertürk
        Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 2027 Dünya Kupası Türkiye-Bosna Hersek maçı hangi kanalda?

        Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, "Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı yayıncı kuruluşu...

        Giriş: 26.11.2025 - 21:18 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:18
        1

        Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı için nefesler tutuldu. FIBA 2027 Dünya Kupası'nda Eleme Turu maçları Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Bosna Hersek mücadelesinin ardından Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak. Peki, "Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 2027 Dünya Kupası Türkiye-Bosna Hersek maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE - BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE - BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        4

        FIBA DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        FIBA 2027 Dünya Kupası'nda Eleme Turu 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

        Organizasyonda A Erkek Milli Takımımızın ilk tur maç programı şu şekilde:

        27 Kasım 2025 Perşembe

        Türkiye - Bosna Hersek

        30 Kasım 2025 Pazar

        İsviçre- Türkiye

