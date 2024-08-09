Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Paris 2024 Türkiye Brezilya 3.'lük (bronz madalya) maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla final şansını kaybeden ve altın madalyaya veda eden Ay-yıldızlı temsilcimizin yeni hedefi bronz madalya. Filenin Sultanları Brezilya ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Sultanlar, Brezilya karşısında kazarak olimpiyatlarda tarihinde ilk kez madalya kazanmak istiyor. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları bronz madalya maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya mücadelesi verecek. Yarı finalde İtalya ile mücadele eden Filenin Sultanları, rakibine 3-0 yenilerek final şansını yitirdi. Brezilya ile karşı karşıya gelen ABD ise rakibini 3-2 yendi. Böylece finalin adı ABD-İtalya olurken Türkiye’nin bronz madalya maçındaki rakibi ise Brezilya oldu. Filenin Sultanlarının üçüncülük mücadelesini kaçırmak istemeyenler ‘’Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Filenin Sultanları bronz madalya maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…
TÜRKİYE YARI FİNALDE İTALYA'YA MAĞLUP OLDU!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yari finalinde İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla final hakkını yitiren Filenin Sultanları, altın madalyaya veda etti.
Ay-yıldızlı ekibin yeni hedefi ise bronz madalya oldu. Milliler, üçüncülük maçında Brezilya ile karşılaşacak.
TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Brezilya bronz madalya maçı, 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü TSİ 18.15'te South Paris Arena’da oynanacak.
TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları’nın üçüncülük mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
İTALYA VE ABD FİNALDE KARŞI KARŞIYA GELECEK
2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda finalin adı belli oldu. Filenin Sultanları’nı 3-0 mağlup etmeyi başaran İtalya ve Brezilya engelini geçen ABD finalde karşı karşıya gelecek.
İtalya ABD final mücadelesi, 11 Ağustos 2024 Cumartesi günü oynanacak.