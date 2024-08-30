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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye, Brezilya'ya 2-0 yenilerek elendi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Türkiye, Brezilya'ya 2-0 yenilerek elendi

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye teniste çiftler quad kategorisi çeyrek finalinde Türkiye, Brezilya'ya 2-0 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:23 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:23
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        Tenis Milli Takımı, Brezilya'ya elendi!
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        Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye teniste çiftler quad kategorisi çeyrek finalinde Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu.

        Roland Garros'ta oynanan müsabaka, Paris'teki gün boyu devam eden yağmur nedeniyle geç başladı. Kapalı korta alınan müsabakada Türkiye'yi Ahmet Kaplan-Uğur Altınel ikilisi temsil etti.

        Ahmet-Uğur çifti çeyrek finalde Brezilya'dan Leandro Pena-Ymanitu Silva ikilisine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

        İki milli sporcu da oyunlarda bireysel quad kategorisinde mücadelelerini sürdürecek.

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