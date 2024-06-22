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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye, Çekya'ya ihracat rekoru kırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye, Çekya'ya ihracat rekoru kırdı

        Türkiye, 683,7 milyon dolarla Çekya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:19 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:19
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        Türkiye, Çekya'ya ihracat rekoru kırdı
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        Türkiye, en büyük pazarı Avrupa'da ihracatına etkin bir şekilde devam ederken, kıtada sadece ana pazarlarla değil diğer ülkelerle de ticari ilişkilerini geliştiriyor.

        Orta Avrupa bölgesinin önde gelen ülkelerinden Çekya da Türkiye'nin dış satımını artırmaya devam ettiği pazarlar arasında yer alıyor.

        Çek şirketlerinin Türkiye'de 660 milyon dolarlık yatırımı, Türk şirketlerinin ise bu ülkede 40 milyon dolarlık yatırımı söz konusu.

        Otomotiv, enerji, porselen, kristal ve makine sektöründe tecrübeli ve güçlü bir ekonomiye sahip Çekya, yenilenebilir enerji alanında işbirliği için Türkiye'ye önemli fırsatlar sunuyor.

        Türkiye'nin güçlenen ve istikrarlı ekonomisi sayesinde Çekyalı şirketler Türkiye'de daha fazla iş ve yatırım yapmak istiyor.

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        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 683,7 milyon dolarla Çekya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

        Türkiye'nin Çekya'ya ihracatı yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 arttı.

        EN FAZLA İHRACAT OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDEN

        Çekya'ya en fazla ihracatı, 185,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

        Otomotiv endüstrisini, 92,7 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 77,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 63,8 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 47,1 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

        Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 21 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 121 bin dolarla tütün, 624 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 1 milyon 12 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 1 milyon 334 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri oldu.

        İHRACAT DEĞERİ ARTIŞINDA DA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ BAŞI ÇEKTİ

        Ocak-mayıs döneminde Çekya'ya ihracatını değer bazında en fazla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisi, ülkeye dış satımını 27,7 milyon dolar artırdı.

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        Otomotiv endüstrisini, 13,8 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 9 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 4,4 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2,3 milyon dolarla makine ve aksamları takip etti.

        Ülkeye, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 39,3 milyon dolarlık, makine ve aksamları sektörü 25,8 milyon dolarlık dış satım yaptı.

        İller bazında bakıldığında, Çekya'ya, en fazla ihracat 328,8 milyon dolarla İstanbul'dan yapıldı. Ülkeye, İzmir'den 56,5 milyon dolarlık, Bursa'dan 52,1 milyon dolarlık, Sakarya'dan 47,6 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 47 milyon dolar tutarında dış satım oldu.

        TİM verilerine göre, Çekya'ya, ocak-mayıs döneminde sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

        1 OCAK - 31 MAYıS
        SEKTÖR 2023 (BİN DOLAR 2024 (BİN DOLAR) DEĞİŞİM (YÜZDE)
        Otomotiv Endüstrisi 157.604,05 185.305,50 %17,6
        Demir ve Demir Dışı Metaller 102.787,82 92.720,10 -%9,8
        Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 72.873,86 77.226,82 %6,0
        Elektrik ve Elektronik 50.017,52 63.825,20 %27,6
        Hazır Giyim ve Konfeksiyon 57.434,99 47.088,34 -%18,0
        Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 30.286,50 39.255,07 %29,6
        Tekstil ve Hammaddeleri 41.593,29 35.196,99 -%15,4
        İklimlendirme Sanayii 27.483,04 26.073,16 -%5,1
        Makine ve Aksamları 23.496,21 25.792,48 %9,8
        Çelik 34.276,13 24.660,04 -%28,1
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