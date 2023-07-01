Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

BM'de Türkiye dahil 71 ülke ilk kez anlaştı: Çevrimiçi çocuk cinsel istismarı için acil eylem çağrısı kabul edildi

Birlemiş Milletler'de ilk kez Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 71 ülke bir araya gelerek, çevrimiçi çocuk cinsel istismar materyallerinin internetten kaldırılması için daha hızlı harekete geçilmesi çağrısını kabul etti

BM'de Türkiye dahil 71 ülke ilk kez anlaştı: Çevrimiçi çocuk cinsel istismarı için acil eylem çağrısı kabul edildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

İnternet ile kullanmaya başladığımız sosyal medya platformları günlük yaşantımızın her alanına girmesi hayatımızı pek çok açıdan kolaylaştırsa da birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Elimizdeki akıllı telefonlarla istediğimiz platforma saniyeler için girebiliyoruz ve pek çok alanda belli bir yaş sınırlaması yok. Bunun beraberinde getirdiği risklerden biri de maalesef çevrimiçi çocuk cinsel istismarı...

ACİLEN İNTERNETTEN KALDIRILMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNULDU

Dünya çapında bu soruna ilişkin adımlar atılırken, Birleşmiş Milletler'de ilk kez 71 ülke bir araya gelerek istismarın önüne geçmek için adım atma konusunda anlaştı. 71 ülke, çevrimiçi çocuk cinsel istismar materyallerinin acilen internetten kaldırılması için çağrıda bulundu.

BM'de ilk kez 71 ülke bir araya geldi ve bilinen çocuk cinsel istismarı materyallerini çevrimiçi ortamdan kaldırmak için daha fazla ve daha hızlı eylem çağrısında bulunmak üzere anlaştı.

Çevrimiçi ortamda çocuk cinsel istismarına ilişkin materyalleri acil olarak kaldırmak ve bunun için mücadele çabaları destekleyen 71 ülke:

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Andorra, Avustralya, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Ekvador, El Salvador, Ermenistan, Filipinler, Fas, Gana, Guatemala, Güney Afrika, Hindistan, Honduras, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kanada, Kenya, Kolombiya, Kosta Rika, Lihtenştayn, Meksika, Mısır, Moldova, Norveç, Pakistan, Paraguay, Peru, Singapur, Şili Sudan, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Vietnam, Yemen, Yeni Zelanda ve

Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi;

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç.

Harekete geçme çağrısında bulunan 71 ülke, çocuklara yönelik cinsel istismar ve istismar malzemelerinin yaratılmasının, bulundurulmasının ve yayılmasının çocukları daha fazla riske sokacağı ve bunların yaygınlaşmasıyla bunun 'normalleştireceğini' kabul ediyor. Bildiriyi kabul eden ülkeler, internette dolaşan görüntü ve videoların mağdurlar üzerinde uzun süreli travma yarattığını ifade etti ve kamu bilinci artırmak gerektiğinin altını çizdi.

71 ülkenin imza attığı bildiride özellikle,

Hükümetlerin, internet servis sağlayıcılarının ve diğer aktörlerin, çocukların çevrimiçi cinsel istismardan korunması ve etkili bir çözüm sağlanması için farklı kuruluşlar ve sektörler arasında diyaloğun kolaylaştırılmasında karar kılındı.

Yetkili makamlar için veya yetkili makamlar arasındaki ortak veri tabanına olan ihtiyaç sebebiyle INTERPOL ve Uluslararası Çocuk İstismarı veri tabanında görüntüler dahil olmak üzere materyalleri tespit etmek, bildirmek ve kaldırmak konusunda anlaşıldı.

Çevrimiçi çocuk cinsel istismarına ilişkin harekete geçirme çağrısı, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) ev sahipliği yaptığı 2 günlük uzman tartışmalarıyla bilgilendirildi. Bu tartışmalarda, çocuk koruma dernekleri, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları, hukuk ve finans sektörlerinden çok çeşitli uzmanlar ve aktivistler bir araya getirdi.

7 İLA 10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN SAYISINDA YÜZDE 13'LÜK ARTIŞ VAR

İnternet üzerinde cinsel istismara uğrayanlar çocukların sayısı dünya çapında her geçen gün artıyor. Buna ilişkin bazı veriler ise şöyle;

  • International Watching Foundation'ın (IWF) 2022 Yıllık Raporunda yayınlanan veriler, çocuk istismarı materyalinde tasvir edilen 7 ila 10 yaşındaki çocukların sayısında yüzde 13'lük bir artış olduğunu gösteriyor.
  • IWF, 2021 yılında 361 bin 62 ihbarı değerlendirdi ve bunların 10'undan 7'sinin (252 bin 194), internette cinsel istismara uğrayan çocukların görüntüleri olduğu ortaya çıktı.
  • 2021, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar verilerde artışın yaşandığı bir yıl oldu. IWF'nin tespit ettiği görüntülerinde yüzde 97'sinden kız çocukları yer alıyordu.
  • INTERPOL'ün Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar veri tabanı 4,3 milyondan fazla fotoğraf ve video içeriğine sahip. 2023 Ocak ayında paylaşılan tabloya göre, bu veri tabanıyla dünya çapında 32 binden fazla mağdur çocuk tespit edildi.
  • 2022'de ABD merkezli Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Siber İhbar Hattı, çocukların cinsel istismara uğradığından şüphelenilen 32 milyondan fazla ihbar aldı.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir. 

 

 

 

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü
DÜNYA Bakan Fidan Suudi mevkidaşıyla görüştü
Hindistan'da kaza yapan otobüsün alev alması sonucu 25 kişi öldü
DÜNYA Otobüs alev aldı: 25 kişi öldü!
AB: Kur-an'ın veya herhangi bir kutsal kitabın yakılması açık provokasyondur
DÜNYA AB'den İsveç'te provokatif eyleme tepki
Venezuela'da muhalefet adaylarından Machado'ya 15 yıl siyasi yasak verildi
DÜNYA Venezuela'da muhalefet adayına 15 yıl siyasi yasak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e göre göçmen sorunu için AB Türkiye'ye yardım edebilir
DÜNYA Miçotakis: Göçmen sorunu için AB Türkiye'ye yardım ...
Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi - Son dakika dünya haberi
DÜNYA Binlerce polis sokaktaydı: Fransa'da tansiyon ...
Fransa'daki olayların sıçradığı Belçika'da 80 kişi daha gözaltına alındı
DÜNYA Fransa'dan sonra Belçika da karıştı: 80 gözaltı
Yapay zekaya göre en güzel ve en yakışıklı 20 ünlü
DÜNYA Yapay zekâya göre en güzel/yakışıklı 20 ünlü
Bu kızlardan hangisi en başarılı? Cevabınız kişiliğinizi anlatıyor
DÜNYA Seçiminiz kişiliğiniz hakkında ne anlatıyor?
Fransa'da bin kişi gözaltına alındı: Birçok kamu binası ve mağaza zarar gördü
DÜNYA Fransa'da bin kişi gözaltına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.