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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 30 Haziran saat 23.05 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 34 milyon 674 bin 482, ikinci doz aşı 15 milyon 89 bin 816 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 49 milyon 764 bin 298'e yükseldi.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 642 bin 431, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 468 bin 586, toplam 9 milyon 111 bin 17, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 837 bin 195, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 262 bin 241, toplam 4 milyon 99 bin 436, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 297 bin 384, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 24 bin 730, toplam 3 milyon 322 bin 114 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 228 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 522 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 727 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 294 bin 285'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 786 bin 975'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 425 bin 652, vefat sayısı da 49 bin 732 oldu.