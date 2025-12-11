Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.223,78 %0,27
        DOLAR 42,6164 %0,03
        EURO 50,0072 %0,29
        GRAM ALTIN 5.781,01 %-0,21
        FAİZ 38,13 %-0,34
        GÜMÜŞ GRAM 85,25 %0,74
        BITCOIN 90.064,00 %-2,52
        GBP/TRY 57,0619 %0,05
        EUR/USD 1,1715 %0,17
        BRENT 61,52 %-1,13
        ÇEYREK ALTIN 9.451,66 %-0,21
        Haberler Ekonomi Para "Türkiye'de inanılmaz bir insan kalitesi var" - Para Haberleri

        "Türkiye'de inanılmaz bir insan kalitesi var"

        DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ "Bence bizim genç jenerasyonumuz nitelikli, kaliteli. Dünya standardında oldukça üstün. Türkiye'de inanılmaz bir insan kalitesi var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 16:17 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye'de inanılmaz bir insan kalitesi var"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        5. Finansın Geleceği Zirvesi, "Bankacılığın Geleceği" panelinde konuşan DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ yabancı sermayeli bankalarla çalışırken doğal olarak diğer ülkeleri ve kendilerini gördüklerini ifade etti.

        Baştuğ, "Bence bizim genç jenerasyonumuz nitelikli, kaliteli. Dünya standardında oldukça üstün. Türkiye'de inanılmaz bir insan kalitesi var. İnsanımıza hakkını vermemiz lazım" diye konuştu.

        Türk bankalarının 2000'li yıllardan sonra disipline edildiğini belirten Baştuğ, "Şeffaf, anlaşılır, bilinir bir sektör. Buraya yatırım yapmak isteyen ya da bu bilançolara bakan kişiler bilançoda ne varsa onu görüyorlar ve bilançoları şeffaf ve iyi regüle edilmiş bir sektör" açıklamasında bulundu.

        Sektörün repütasyonunun çok kuvvetli olduğunu belirten Baştuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şimdi yabancı yatırımcı gözüyle baktığımız zaman Türkiye'de bankacılıkta başarı kriterinin adı bence ölçekten geçiyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcı buraya geldiği zaman büyük ölçekli bir yere yatırımını yapmadığı takdirde Türkiye gerçeğinden yeteri kadar istifade edemez. Edemeyeceği zaman da ortada farklı sonuçlar çıkabilir. Şu ana kadar benim gördüğüm Türkiye'ye büyük gelen büyük oyuncu yatırımcıların tamamı memnun. 2027'den sonra da çok daha memnun olacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Yeğen katili! 3 kişiye kurşun yağdırdı!
        Yeğen katili! 3 kişiye kurşun yağdırdı!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Annesine mezar yeri bakmaya giderken araçları dereye uçtu!
        Annesine mezar yeri bakmaya giderken araçları dereye uçtu!
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        "En az iki katı olabilirdi"
        "En az iki katı olabilirdi"
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        "Çocuk istiyoruz"
        "Çocuk istiyoruz"