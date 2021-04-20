Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu aşmış durumda.

Bakanlığın “https://covid19asi.saglik.gov.tr” adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 12.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 12 milyon 261 bin 673, ikinci doz aşısı 7 milyon 815 bin 718 oldu, böylece toplam doz miktarı 20 milyon 077 bin 391 oldu.

Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul’da 3 milyon 185 bin 656, Ankara’da 1 milyon 605 bin 048, İzmir’de ise 1 milyon 359 bin 813 doz olarak kayıtlara geçti.

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AŞILARDA SON DURUM NEDİR?

Bugüne kadar tedarik edilen CoronaVac aşısının miktarı 26 milyonu geçerken 30 milyon BioNTech aşısının da Haziran ayında Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.

Faz 2 çalışması tamamlanan yerli aşıda, önümüzdeki birkaç hafta içinde Faz 3 çalışmalarının başlaması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığının dört aşamalı aşı takviminde birinci aşamada yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları, yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanların aşılamaları tamamlandı.

İkinci aşamada yer alan 60 yaş ve üzeri bireyler ile üçüncü aşamada yer alan bazı kronik hastaların aşılanması devam ediyor.

Her aşamada yer alan farklı yaş ve meslek gruplarının aşılanmasının ardından dördüncü aşamada koronavirüs aşısı, “sırası geldiği halde zamanında aşı yaptıramayanlara” uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından tedarik süreçlerinin hızlandırılmasıyla birlikte Haziran ayında 40 yaş üstü, Temmuz ayında da 20 yaş üstü aşılamanın başlatılması yönünde planlama yapıldı.