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        Haberler Magazin Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi !

        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi !

        Sinema sektöründe işler, iyi gitmiyor. İzleyici sayısı bir hayli azaldı. Pandemi öncesindeki döneme dönülemiyor. Peki izleyici sayısı Türkiye'de kötü de diğer ülkelerde iyi mi? ABD'den Japonya kadar birçok ülkede sinemaya olan ilginin ne durumda olduğunu araştırdık

        Giriş: 26.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 02.07.2024 - 08:31
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        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
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        Sinema sektörü Türkiye’de kötü de diğer ülkelerde iyi mi?

        Değil…

        Hatta bizden kötüsü bile var.

        Çin…

        Filmleri; sinema salonlarında izleme alışkanlığı, pandemiyle birlikte büyük değişime uğradı.

        Evet, pandemide sinema salonları uzun süre kapalı kaldı. Gişelerdeki düşüş normaldi.

        Peki pandemi sonrasında gişeler hangi düzeyde?

        Görünen o ki pandemide filmlerin sinema salonlarında izlenme alışkanlığı küçük değil, büyük ölçekte değişime uğradı.

        Gişelere bakacak olursak o alışkanlığın değişime uğraması, sinema sektöründe derin bir hasara neden oldu.

        Gişelerin, pandemi öncesi düzeye ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyoruz.

        Aslında kimse bilmiyor.

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        Gişelerde yüksek ölçekte düşüşün ana nedenlerinden biri elbette dijital platformların yaygınlığı.

        Pandemi sonrasında tüm dünyada yükselen enflasyon nedeniyle bilet fiyatlarının artması, dijital platformlara olan talebi artıran ana unsurlardan biri.

        Görünen o ki “Film, sinemada izlenir” düşüncesinin izleyicilerin zihninde yeniden canlanıp canlanmayacağını görmek için beklemek gerekecek.

        ABD'den Japonya'ya kadar birçok ülkede sinemaya olan ilginin ne durumda olduğunu araştırdık...

        * Karşılaştırmaları, son 10 yılı baz alarak yaparken 2014'ün gişe rakamlarıyla 2023'ün gişe rakamlarını kıyasladık.

        * 2014'ten 2023'e artan bilet fiyatlarını dolar kuruyla güncelledik.

        TÜRKİYE’DEKİ İZLEYİCİ SAYILARI

        • 2014… 61.245.258

        • 2015… 60.228.409

        • 2016… 58.287.772

        • 2017… 71.188.594

        • 2018… 70.409.779

        • 2019… 59.556.020

        • 2020… 17.415.304

        • 2021… 12.488.382

        • 2022… 36.198.982

        • 2023… 31.542.707

        % 48.49 azalma...

        'Atatürk 1881 - 1919'

        DÜNYADA ENÇOK İZLENEN 10 FİLMİN TOPLAM HASILATI

        • 2017… 10.120.132.036 $ (2023’teki karşılığı; 12.653.545.134 $)

        • 2018… 11.039.666.051$

        • 2019… 13.245.290.251 $

        • 2022… 10.214.563.893 $

        • 2023… 8.289.539.766 $

        % 34.48 azalma...

        ABD

        • 2014… 10.368.861.849 $ (2023’teki karşılığı; 13.205.150.376 $ )

        • 2015… 11.148.780.747 $

        • 2016… 11.375.225.455 $

        • 2017… 11.075.387.520 $

        • 2018… 11.892.160.011 $

        • 2019… 11.363.360.759 $

        • 2020… 2.113.846.800 $

        • 2021… 4.483.010.556 $

        • 2022… 7.369.521.886 $

        • 2023… 8.908.261.473 $

        % 32.53 azalma...

        'Barbie'

        ALMANYA

        • 2014… 1.153.851.969 $ (2023’teki karşılığı; 1.469.475.530 $ )

        • 2015… 1.148.691.688 $

        • 2016… 912.530.826 $

        • 2017… 941.211.197 $

        • 2018… 824.902.654 $

        • 2019… 915.469.384 $

        • 2020… 259.017.253 $

        • 2021… 325.519.631 $

        • 2022… 584.967.788 $

        • 2023… 745.252.211 $

        % 49.28 azalma...

        'Avatar: Suyun Yolu'

        FRANSA

        • 2014… 1.386.421.731 $ (2023’teki karşılığı; 1.765.662.202 $)

        • 2015… 1.188.250.313 $

        • 2016… 1.305.117.441 $

        • 2017… 1.340.092.154 $

        • 2018… 1.357.290.759 $

        • 2019… 1.441.594.303 $

        • 2020… 391.271.790 $

        • 2021… 648.490.197 $

        • 2022… 988.860.606 $

        • 2023… 1.120.497.138 $

        % 36.53 azalma...

        'Hızlı ve Öfkeli 10'

        İTALYA

        • 2014… 684.036.901 $ (2023’teki karşılığı; 764.170.419 $)

        • 2015… 627.920.174 $

        • 2016… 687.222.153 $

        • 2017… 588.963.004 $

        • 2018… 597.710.287 $

        • 2019… 613.272.349 $

        • 2020… 154.688.383 $

        • 2021… 164.089.541 $

        • 2022… 274.846.231 $

        • 2023… 513.527.713 $

        % 32.79 azalma...

        "There’s Still Tomorrow"

        İSPANYA

        • 2014… 638.537.998 (2023’teki karşılığı; 764.808.306 $)

        • 2015… 637.845.516 $

        • 2016… 654.132.149 $

        • 2017… 651.793.034 $

        • 2018… 646.802.859 $

        • 2019… 660.472.620 $

        • 2020… 115.106.704 $

        • 2021… 206.035.718 $

        • 2022… 374.719.749 $

        • 2023… 494.404.605 $

        % 35.35 azalma...

        'The First Slam Dunk'

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        YUNANİSTAN

        • 2014… 64.557.788 $ (2023’teki karşılığı; 82.216.863 $)

        • 2015… 61.636.131 $

        • 2016… 46.604.580 $

        • 2017… 67.283.624 $

        • 2018… 65.803.118 $

        • 2019… 38.536.221 $

        • 2020… 5.769.711 $

        • 2021… 1.165.977 $

        • 2022… 4.729.610 $

        • 2023… 12.876.015 $

        % 84.13 azalma...

        'Meg 2: Çukur'

        JAPONYA

        • 2014… 1.397.260.062 $ (2023'teki karşılığı; 1.779.465.232 $)

        • 2015… 1.218.653.280 $

        • 2016… 1.563.675.412 $

        • 2017… 1.539.242.820 $

        • 2018… 1.412.006.734 $

        • 2019… 1.663.451.422 $

        • 2020… 979.651.368 $

        • 2021… 896.863.243 $

        • 2022… 1.121.651.255 $

        • 2023… 1.033.811.322 $

        % 41.90 azalma...

        'Oppenheimer'

        ÇİN

        • 2014… 4.132.731.079 $ (2023'teki karşılığı; 5.263.194.376 $)

        • 2015… 6.531.354.953 $

        • 2016… 6.595.917.640 $

        • 2017… 8.038.549,882 $

        • 2018… 8.929.044.967 $

        • 2019… 8.999.073.482 $

        • 2020… 1.710.830.601 $

        • 2021… 6.065.906.999 $

        • 2022… 957.181.467 $

        • 2023… 877.342.892 $

        % 83.33 azalma...

        'Süper Mario Kardeşler Filmi'

        İNGİLTERE

        • 2014… 1.778.273.295 $ (2023’teki karşılığı; 2.264.700.467 $)

        • 2015… 1.802.483.701 $

        • 2016… 1.537.118.946 $

        • 2017… 1.691.458.374 $

        • 2018… 1.709.482.412 $

        • 2019… 1.612.264.840 $

        • 2020… 406.382.690 $

        • 2021… 711.909.602 $

        • 2022… 1.127.072.147 $

        • 2023… 1.239.393.963 $

        % 30.30 azalma...

        'Wonka'

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