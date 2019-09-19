KPMG tarafından düzenlenen basın toplantısında ayrıca işlem hacimlerinin son çeyrekte hafif toparlanmasının beklendiği ifade edildi.

KPMG Türkiye'nin birleşme ve satın alma danışmanlığı alanında çalışan şirket ortağı Gökhan Kaçmaz, M&A işlemlerinde "kademeli iyileşme ile işlem hacimlerinin toparlanacağına inanıyoruz" dedi.

Toplantıda yapılan sunuma göre bu yılki işlem sayısı 139 olurken, 2018 yılında 191 işlemde 9.2 milyar dolar değerinde birleşme ve satın alma işlemi yapıldı. Türkiye'deki birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam büyüklüğü 2017'de 7.2 milyar dolar, 2016'da ise 4.5 milyar dolar olmuştu.