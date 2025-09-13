Türkiye'de transfer dönemi sona erdi!
Türkiye'de futbol liglerinde yaz transfer dönemi sona erdi.
Giriş: 13.09.2025 - 00:02 Güncelleme: 13.09.2025 - 00:02
Futbolda Türkiye için 2025-2026 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla 30 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi" gece yarısı itibarıyla tamamlandı.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ocak 2026'da başlayıp 10 Şubat'ta sona erecek.
