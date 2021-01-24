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Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler geçen yıl 99 ülkeye satıldı

Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler geçen yıl 99 ülke ve bölgeye ihraç edilerek 1 milyar 521 milyon 403 bin dolarlık gelir sağlandı. 1 milyar 521 milyon 403 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör temsilcileri, en fazla Avrupa ülkelerine ürün sattı Fransa, Almanya ve İtalya'ya yapılan 683 milyon 457 bin dolarlık satış, Türkiye'nin 2020'deki otobüs, minibüs ve midibüs ihracatının yüzde 44,91'ini oluşturdu

Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler geçen yıl 99 ülkeye satıldı
AA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2020'de otobüs, minibüs ve midibüs grubunda en fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı.

Bu ürün grubunda 286 milyon 772 bin dolarlık dış satım gerçekleştirilen Fransa'nın payı yüzde 18,84 oldu.

Fransa'yı 264 milyon 758 bin dolar ve yüzde 17,4 payla Almanya, 131 milyon 927 bin dolar ve yüzde 8,67 payla İtalya takip etti.

Bu üç ülkeye yapılan 683 milyon 457 bin dolarlık ihracat, toplam otobüs, minibüs ve midibüs satışının yüzde 44,91'ini oluşturdu.

Dış satımın ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapıldığı 2020'de, 4'üncü sıradaki Fas'a ihracatta 2019'a kıyasla yüzde 66 artış yaşandı. Bu ülkeye ihracat 45 milyon 344 bin dolardan, 75 milyon 293 bin dolara yükseldi.

Gürcistan da yüzde 96 artış ve 51 milyon 977 bin dolarlık dış satımla 5'inci sırada yer aldı.

İSVEÇ'E YÜZDE 292, ARABİSTAN'A YÜZDE 348, MISIR'A YÜZDE 8 BİN 313 ARTIŞ

Otomotiv üreticilerinin Avrupa pazarlarından İsveç'e ihracatındaki yükseliş de dikkati çekti. Bu ülkeye geçen yıl yapılan ihracat, 2019'a göre yüzde 292 artışla 13 milyon dolardan, 37 milyon 919 bin dolara çıktı.

Suudi Arabistan'a ihracat ise yüzde 348 artışla 6 milyon 414 bin dolardan, 22 milyon 370 bin dolara ulaştı.

Otomotiv sektörü, Mısır'a otobüs, minibüs ve midibüs dış satımını yüzde 8 bin 313 artırdı. 2019'da 164 bin dolarlık ihracatın yapıldığı Mısır'a geçen yıl 13 milyon 648 bin dolarlık ürün gönderildi.

Sektör temsilcileri ayrıca 2019'da ihracatın yapılmadığı Libya, Ruanda, Uruguay, Madagaskar, Kongo, Malezya ve Gine'ye geçen yıl otobüs, minibüs ve midibüs sattı.

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