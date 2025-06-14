Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde arttı mı?

NDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in İran’a yönelik olarak gerçekleştirdiği füze ve hava saldırıları kapsamında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) resmi kanalından yayımladığı bilgilere göre İran’ın 13 Haziran 2025 tarihi saat 09:29 itibarıyla tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlenmediği ifade edilmiştir. UAEA’nın söz konusu bölgeyi yakından takip ettiği, bölgedeki denetçilerle ve İran Düzenleyici Kurumu ile iletişim halinde bulunduğu bildirilmiştir. Öte yandan 13 Haziran 2025 tarihi saat 09:30 itibarıyla Busehr Nükleer Santrali, Isfahan Nükleer Tesisi ile Fordow Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisinin hedef alınmadığı ve söz konusu saldırıdan etkilenmediği belirtilmiştir. 13 Haziran 2025 tarihi saat 23:50 itibarıyla UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen saldırılarda sadece Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisinin zarar gördüğünün doğrulandığı ve bu tesisin sadece yer üstündeki kısmının imha edildiği bildirilmiştir. Ayrıca, tesisteki elektrik altyapısının tahrip edildiği belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’de bugün itibariyle radyasyon seviyelerinde herhangi bir artışın söz konusu olmadığı belirtilen değerlendirmede, “Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi sahasının dışında radyasyon seviyesinin değişmediği, bu nedenle söz konusu olay sonucunda nüfus veya çevre üzerinde herhangi bir radyolojik etki olmadığı belirtilmiştir. UAEA’nın söz konusu durumu 7/24 esasına göre takip ettiği ifade edilmiştir. Türkiye genelinde 239 istasyonu haiz Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) marifetiyle havadaki radyasyon seviyeleri sürekli olarak ölçülmekte ve veriler Nükleer Düzenleme Kurumu bünyesinde bulunan merkeze aktarılarak anlık bir şekilde takip edilmektedir. 14 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ülkemizdeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.