AA

Türkiye'den 2019 yılında 110 ülkeye iki tekerlekli taşıt (bisiklet, mopet ve motosiklet) ihraç edildi.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) alınan bilgiye göre, 2019'da otomotiv sektörünün alt gruplarından olan iki tekerlekli taşıt ihracatı, 2018'e göre yüzde 37 arttı.

İki tekerlekli taşıt üreten sektör temsilcileri geçen yıl 110 ülkeye 63 milyon 802 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektör, en fazla ihracatı Finlandiya'ya yaptı. Bu ülkeye yapılan dış satım yüzde 47 artarak 9 milyon 605 bin dolardan 14 milyon 119 bin dolara yükseldi.

Finlandiya'nın ardından en fazla ihracatın yapıldığı Almanya'ya 12 milyon 968 bin dolarlık ürün gönderildi. Almanya'ya yapılan ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 233'lük artış görüldü.

Sektörün Finlandiya ve Almanya'ya olan ihracatı, toplam dış satımın yüzde 42'sini oluşturdu.

YUNANİSTAN'A İHRACAT YÜZDE 92 ARTTI

İhracatta üçüncü sırada yer alan Hollanda'ya 6,5 milyon dolarlık ürün gönderildi. Dördüncü sıradaki İspanya'ya yapılan ihracat yüzde 12 artarak 5 milyon 565 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör, İngiltere'ye 5 milyon, Fransa'ya 4,9 milyon ve İtalya'ya da 3,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yunanistan'a yapılan dış satımda da yüzde 92 artış görüldü. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat 1 milyon 243 bin dolardan 2 milyon 397 bin dolara yükseldi.

Bu arada 2018'de hiç ürün gönderilmeyen Polonya, Estonya, Güney Kore, Endonezya, Bahreyn, Japonya, Nepal, Mozambik, Slovakya, Norveç, Beyaz Rusya, Togo ve Ekvator Ginesi ile 2 serbest bölgeye 3 milyon dolarlık ihracat yapıldı.