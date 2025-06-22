Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına tepki: Felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duyduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "ABD tarafından bugün yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz" ifadeleri kullanıldı. AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail-İran Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir.Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı yegane çözüm yoludur" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, "İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır.
"FELAKET SENARYOSUNUN HAYATA GEÇMESİNİ İSTEMİYORUZ"
Türkiye, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz.
İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.
İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir. Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz.
Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır."
ÇELİK: MÜZAKERE MASASINA DÖNÜLMESİ YEGANE ÇÖZÜM YOLUDUR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail-İran Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı yegane çözüm yoludur" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İsrail’in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor.
İsrail’in İran’a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü. Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti.
ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı.
Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye’nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır."