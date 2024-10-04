Türkiye'den Bosna Hersek'teki sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Jablanica kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu ve Türkiye'nin her türlü insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 04.10.2024 - 19:34 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:34 facebook

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