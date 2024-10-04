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        Haberler Dünya Türkiye'den Bosna Hersek'teki sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı | Dış Haberler

        Türkiye'den Bosna Hersek'teki sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Jablanica kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu ve Türkiye'nin her türlü insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 19:34 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:34
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        Bosna Hersek'te ölenler için taziye mesajı
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        Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te meydana gelen sel ve toprak kayması hakkında yazılı açıklama yapıldı.

        Jablanica'da meydana gelen yoğun yağışların ve toprak kaymasının neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek'e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır. Yerel makamlarla iş birliği halinde ihtiyaçların tespit edilerek, yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Bosna Hersek halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

        Yerel kaynaklar, Bosna Hersek'in Jablanica ve Konjic kentlerini vuran sellerde 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Bosna Hersek
        #dışişleri bakanlığı
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