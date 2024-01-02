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        Haberler Kültür-Sanat Türkiye'den çalınan 3 bin 59 tarihi eser 2023'te ülkeye getirildi

        Türkiye'den çalınan 3 bin 59 tarihi eser 2023'te ülkeye getirildi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den çalınan eserlerin iade çalışmaları kapsamında 2023 yılında 3 bin 59 eserin ülkeye getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 13:28 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:29
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        Çalınan eserler geri getirildi
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizden çalınan eserlerimizin iadesi çalışmalarına 2024 yılında da aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

        "2023 yılında 3 bin 59 eserimizi ait olduğu topraklara kavuşturduk. Perge ve Boubon Antik Kentleri kökenli imparator heykellerinden Zeugma kökenli stel ile Urartu Dönemi eserlerine kadar binlerce tarihi miras artık doğduğu topraklarda sergileniyor" diyen Ersoy, geçen yıl Türkiye'ye iadesi sağlanan eserlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Eserler arasında; Bulgaristan'dan, büyük bir bölümü Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator (M.Ö. 120-63) dönemine ait olan 2 bin 940 sikke, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus'un M.S. 2-3'üncü yüzyıllara tarihlenen bronz heykeli ile Antalya Perge kazılarından çıkmış olan ve M.S. 3'üncü yüzyıla tarihlenen mermer imparator başları, İtalya'dan, M.S. 2'nci yüzyıla tarihlenen ve üzeri yazıtlı olan Gaziantep Zeugma kökenli mezar steli, İsviçre'den, Urartu Dönemi'ne (M.Ö 9-7'nci yüzyıllara) tarihlenen bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, kusura tipi idol (M.Ö. 3. bin) ile Roma Dönemi'ne ait bir geyik figürü bulunuyor."

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