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Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-16 uçaklarında yapısal iyileştirmelerin sürdüğünü belirterek, çalışmalar sayesinde F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'den F16 hamlesi - Haberler
İHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-16 uçaklarında yapısal iyileştirmelerin sürdüğünü belirterek, çalışmalar sayesinde F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri sürüyor. Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştiriliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen projeyle Hava Kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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