Türkiye'den hangi takımlar Avrupa'ya gidiyor? İşte, Avrupa'ya gidecek takımlarımız
Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu tamamlandı. 102 puanla Galatasaray şampiyon olurken 2. sırada ise 99 puanla Fenerbahçe yer aldı. Buna göre hangi takımlarımızın Avrupa'da bulunacağı belli oldu. Peki, 2024-25 sezonunda Türkiye'den hangi takımlar Avrupa'ya gidiyor? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu heyecanı sona erdi. Zirve yarışında rekor puanla sezonu tamamlayan Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. İkinci sırada Fenerbahçe, üçüncülükte Trabzonspor, dördüncü basamakta ise Başakşehir bulundu. Sonuçların ardından sporseverler takımlarımızın Avrupa'da oynayacağı maçları araştırmaya başladı. İşte, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan takımlarımız...
GALATASARAY PLAY-OFF OYNAYACAK
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan girecek ve turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.
FENERBAHÇE 3 ELEME OYNAYACAK
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Böylelikle grup aşamasına ulaşmak için 3 tur geçmek zorunda olacak.
TRABZONSPOR UEFA YOLCUSU
Lig'i üçüncü sırada bitiren Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak ve gruplara kalabilmek için 3 tur atlaması gerekecek.
AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ
Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan giriş yapacak ve gruplar için yine 3 tur geçmek durumunda kalacak.
BEŞİKTAŞ'IN KUPA AVANTAJI
Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan giriş yapacak. Siyah-Beyazlı ekip, turu geçmesi halinde gruplara kalacak.