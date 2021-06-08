Türkiye'den KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Türkiye'den KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine bu akşam KKTC’ye 50 bin doz Sinovac koronavirüs aşısının geleceğini duyurdu.

Türkiye'den KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısı
Türkiye'den KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısı
0:00 / 0:00
İHA

Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kovid-19'a karşı aşılamalar devam ederken KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner'den açıklama geldi.

Başbakan Saner yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine bu akşam KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısının geleceğini duyurdu.

Saner, KKTC’nin en az yüzde 70’inin sonbahar aylarına kadar aşılanması için Türkiye’nin sağladığı katkıların devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor. Anavatan Türkiye'mize ve Sayın Erdoğan’a halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Bu 50 bin doza ilaveten aşılama işlemi devam ettikçe önümüzdeki dönemlerde yeni partilerin ülkemize gönderilmesi söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Saner, daha önce gelen 140 bin doz aşının ardından KKTC’ye gelecek 50 bin doz aşı ile birlikte toplam Kovid-19 aşı miktarının 190 bine ulaşacağını belirtti.

"HEDEF EN AZ YÜZDE 70 AŞILAMA"

Açıklamasında hedefin, Kovid-19 salgını ile sürdürülmekte olan mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırmak olduğunu ve sonbahar aylarına kadar KKTC halkının en az yüzde 70'inin aşılanmasını sağlamak olduğunu belirten Saner, bu hedefe yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin tam kapasite ile devreye girmelerini sağlamanın da yer aldığını kaydetti.

Başbakan Saner, "Hedef, Kovid-19 salgını ile başarılı bir şekilde sürdürülmekte olan mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırmak, sonbahar aylarına kadar halkımızın en az yüzde 70 aşılanmasını sağlamak ve yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin tam kapasite devreye girmelerini temin etmektir. Kovid-19 ile mücadelemizde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da yakın ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum. KKTC bu süreci Anavatan Türkiye’nin destekleriyle başarıyla tamamlayacaktır" ifadelerini kullandı.

KKTC’DE SON 24 SAATTE 26 YENİ VAKA

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 9 bin 155 olduğunu ve 17'si yerel yerel olmak üzere toplam 26 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, 29 kişinin de taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 2’sinin havayolu, 7’nin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 7 bin 458’e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti. Bakan Üstel, vakalardan 8'inin Lefkoşa, 4'ünün Girne ve 5’inin Gazimağusa Bölgesi'nde tespit edildiğini aktardı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran cumhurbaşkanı adaylarının televizyon tartışmasında "Türkçe/Azerice" polemiği
DÜNYAİran'da "Türkçe/Azerice" polemiği
Son dakika: ABD'de müslümanlar FBI'yı şikayet etti! Mahkeme kabul etti ve... - Haberler
DÜNYAABD Yüksek Mahkemesi, 3 Müslüman'ın FBI'a açtığı ...
SON DAKİKA! Çin'den ABD'ye Kovid-19 yanıtı
DÜNYAÇin'den ABD'ye Kovid-19 yanıtı: Irak yalanından ...
BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacağını duyurdu
DÜNYABM'den Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım
Kanada Başbakanı Trudeau'dan saldırı açıklaması
DÜNYAKanada Başbakanı Trudeau'dan saldırı açıklaması
Son dakika... Mladiç'in soykırım ve savaş suçundan müebbet cezası onandı
DÜNYA'Bosna kasabı'na ömür boyu hapis!
Sussex Düşesi Meghan Markle'ın çocuk kitabı satışa çıktı
DÜNYAMeghan Markle'ın resimli çocuk kitabı satışa çıktı
TOKATLI SALDIRI! Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı! - HABERLER
DÜNYAFransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı!
Haaretz gazetesi: İsrailli firma Suudi Arabistan'a casusluk teknolojisi satıyor
DÜNYAİsrailli firmanın, Suudi Arabistan'a casusluk ...
Eş zamanlı olarak çöken medya kuruluşlarının internet sitelerinde sorun giderildi
DÜNYAÖnde gelen medya kuruluşlarının internet siteleri eş ...