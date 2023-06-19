Grubun diğer maçında ise Ermenistan ile Letonya karşılaşıyor. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçti.

D Grubu'nda dördüncü maçlara girilirken Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.