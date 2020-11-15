Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarış sonrası yapılan törende Mustafa Şentop, birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci sıradaki Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve üçüncülüğü alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kupalarını takdim etti.

Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.,

"PİST ÇOK İYİYMİŞ DEĞİL Mİ?"

TBMM Başkanı Şentop, yarışı kazanan Hamilton için sosyal medyadan mesaj da paylaştı. Antrenman turlarında pistin kaygan olmasından yakınan İngiliz pilota takılan Şentop, "Formula 1'in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton'ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon" ifadelerini kullandı.