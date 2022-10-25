Güneşli Türkiye!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık