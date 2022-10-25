Güneşli Türkiye!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
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