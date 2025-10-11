Türkiye - Gürcistan maçı için nefesler tutuldu. E Grubu ilk mücadelesinde deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başaran A Milli Futbol Takımı, kendi evinde oynayacağı mücadeleyi de kazanarak rakibiyle puan farkını açmak istiyor. İki takım arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Türkiye - Gürcistan maçının tarihi ve maçın başlama saati belli oldu. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...