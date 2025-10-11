Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Milli maç hangi kanalda?

        Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı ağırlıyor. Kocaeli Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye - Gürcistan maçının oynanacağı tarih...

        Giriş: 11.10.2025 - 21:14 Güncelleme: 11.10.2025 - 21:14
        Türkiye - Gürcistan maçı için nefesler tutuldu. E Grubu ilk mücadelesinde deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başaran A Milli Futbol Takımı, kendi evinde oynayacağı mücadeleyi de kazanarak rakibiyle puan farkını açmak istiyor. İki takım arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Türkiye - Gürcistan maçının tarihi ve maçın başlama saati belli oldu. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...

        TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak.

        MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA

        Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

        TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

        Batı Alt Orta Bloklar: 2.500 TL

        Doğu Alt Orta Bloklar: 2.000 TL

        Batı Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL

        Doğu Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL

        Doğu Üst Orta Bloklar: 1.500 TL

        Batı Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL

        Doğu Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL

        Kuzey Alt: 900 TL

        Güney Alt: 900 TL

        Kuzey Üst: 900 TL

        Güney Üst: 900 TL

