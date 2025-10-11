Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı ağırlıyor. Kocaeli Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye - Gürcistan maçının oynanacağı tarih...
Türkiye - Gürcistan maçı için nefesler tutuldu. E Grubu ilk mücadelesinde deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başaran A Milli Futbol Takımı, kendi evinde oynayacağı mücadeleyi de kazanarak rakibiyle puan farkını açmak istiyor. İki takım arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Türkiye - Gürcistan maçının tarihi ve maçın başlama saati belli oldu. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA
Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Batı Alt Orta Bloklar: 2.500 TL
Doğu Alt Orta Bloklar: 2.000 TL
Batı Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL
Doğu Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL
Doğu Üst Orta Bloklar: 1.500 TL
Batı Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL
Doğu Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL
Kuzey Alt: 900 TL
Güney Alt: 900 TL
Kuzey Üst: 900 TL
Güney Üst: 900 TL