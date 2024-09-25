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        Haberler Gündem Medya Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nde seçim süreci başladı

        Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nde seçim süreci başladı

        Deneyimli haber kameramanı İbrahim Kördemirci, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkan adaylığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 25.09.2024 - 20:54 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:54
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        Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nde Seçim
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        Türkiye Haber Kameramanları Derneği, yeni başkanını seçmek üzere önemli bir seçim sürecine girdi. Ülkemizin dört bir yanındaki haber kameramanlarının mesleki dayanışmasını güçlendiren bu seçimde, Anadolu Ajansı’nın deneyimli haber kameramanlarından İbrahim Kördemirci adaylığını duyurdu.

        İstanbul’da seçim kampanyasını yürüten Kördemirci meslektaşlarıyla birlikte yürüttüğü kampanyada, meslek dayanışmasını güçlendirmeyi ve haber kameramanlarının haklarını savunmayı öncelikli hedefleri arasında sayıyor.

        13 EKİM'DE SEÇİM YAPILACAK

        Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nin yeni başkanını belirleyecek seçim, 13 Ekim’de Ankara TES-İş Genel Merkezinde gerçekleşecek. Tüm üyeler, derneğin geleceğini şekillendirecek bu önemli seçimde oy kullanmaya davet ediliyor.

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        #İbrahim Kördemirci
        #haberler
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