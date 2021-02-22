FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında A Milli Basketbol Takımımız, sahasında Hırvatistan'ı konuk ediyor. Şampiyonayı katılmayı garantileyen millilerimiz, son maçını da kazanarak grubu tamamlamak istiyor. Peki Türkiye Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda?
TÜRKİYE HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak Türkiye Hırvatistan basketbol maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma NTV'den canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİLER 999. MAÇINA ÇIKIYOR!
2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki altıncı maçında Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 999. maçına çıkacak.
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 85 yıllık tarihinde 998 karşılaşmaya çıktı. Bunların 512'sini kazanan Türkiye, 485 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
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