Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol
ABONE OL

Türkiye Hollanda maçı ne zaman? A Milli Takım maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız bugün Hollanda ile karşılaşacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 12 maçtan 3'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Peki Türkiye Hollanda maçı ne zaman? A Milli Takım maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...

Türkiye Hollanda maçı ne zaman? A Milli Takım maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında sahasında Hollanda ile karşılaşacak. Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık - Norveç karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Hollanda maçı ne zaman? A Milli Takım maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair detaylar ve aday kadro...

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver görev yapacak. A Milliler'in Dünya Kupası yolundaki ilk sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

RESMİ MAÇLARDA DURUM NE?

Türkiye ile Hollanda arasındaki 8 resmi karşılaşmanın 6'sı Dünya Kupası, 2'si de Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı.

Milliler, Hollanda karşısındaki ilk resmi maçını 16 Aralık 1992'de İstanbul İnönü Stadı'nda oynadı. Sepp Piontek yönetimindeki milliler karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılırken, ay-yıldızlı ekibin tek golü Feyyaz Uçar'dan geldi.

Bu maçın rövanşı 24 Şubat 1993'te Utrecht'te oynandı. Türkiye o maçtan da 3-1 yenilgiyle ayrılırken, tek golü yine Feyyaz Uçar kaydetti.

Türk Milli Takımı, Hollanda ile 1998 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda da rakip oldu. Bu maçların ilki Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. İki takım, 2 Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mustafa Denizli yönetimindeki milliler, 1-0 galip geldi. Bu maçın rövanşı 11 Ekim 1997'de Amsterdam Arena'da yapıldı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 7 Eylül 2012'de Amsterdam'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 15 Ekim 2013 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı ve Hollanda yine 2-0 galip geldi.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 28 Mart 2015'te Amsterdam'da yapılan müsabaka 1-1 bitti, Türkiye'nin golünü Burak Yılmaz attı.

SON MAÇTA FARKLI GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında son maçını 6 Eylül 2015'te oynadı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

4 İMZA GELİYOR! Son dakika: Galatasaray 4 futbolcuyla sözleşme imzalıyor! GS transfer haberleri!
FUTBOLGalatasaray'da 4 imza!
Serdar Ali Çelikler'den Sergen Yalçın yorumu: Ligin en başarılısı ama... - Beşiktaş haberleri
FUTBOL"Şimdi sempatiye ihtiyacı var"
SON DAKİKA! Fenerbahçe teknik direktörlüğe yeni iddia: Marcelo Gallardo... - FB Haberleri
FUTBOLFenerbahçe için flaş iddia!
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, "milli takım" konusunda süre istedi
FUTBOLMilli Takım açıklaması
Dorukhan Toköz'e bir talip daha!
FUTBOLDorukhan'a bir talip daha!
Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Flaş sözler (BJK haberleri)
FUTBOLRosier, Beşiktaş'ta kalacak mı?
Fenerbahçe'den "Be Fair" açıklaması: Tedbir kararı kaldırıldı! - FB haberleri
FUTBOLFenerbahçe'den "Be Fair" açıklaması
Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları açıklandı
FUTBOLSon 10 sezonun en iyi takımları açıklandı
Fatih Terim'den flaş karar: Ozornwafor'a güvenmezse Etebo! Galatasaray haberleri
FUTBOLFatih Terim'den flaş karar!
Son dakika haberi: Hindistan'da spor müsabakasında tribün çöktü: 100'den fazla yaralı
FUTBOLTribün çöktü! 100'den fazla yaralı