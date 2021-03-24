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HaberlerFutbolMilli TakımTürkiye Hollanda maçında Yusuf, Uğurcan'a böyle taktik verdi: Sonuna kadar bekle! - Spor haberleri
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Türkiye - Hollanda maçında Yusuf'tan Uğurcan'a: Sonuna kadar bekle kanka!

A Milli Takım, Hollanda'yı 4-2 mağlup ederken 90+4'teki penaltıdaki sesler çok konuşuldu. Depay'ın penaltı atışından önce Yusuf Yazıcı'nın kaleci Uğurcan Çakır'a "Sonuna kadar bekle kanka!" diye seslendiği duyulurken başarılı eldiven gole engel oldu

Türkiye Hollanda maçında Yusuf, Uğurcan'a böyle taktik verdi: Sonuna kadar bekle! - Spor haberleri

A Milli Takım, Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne müthiş bir başlangıç yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi. Kalesinde 2 gol görmesine karşın 90 dakika boyunca iyi bir performans ortaya koyan Uğurcan Çakır, mücadelenin son anlarına da damga vurdu. Ozan Kabak'ın Klaassen'e yaptığı hareket sonrasında karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, 90+4'te penaltı noktasını gösterirken, yıldız futbolcu Memphis Depay topun başına geçen isim oldu. O sırada Yusuf Yazıcı'nın Uğurcan'a "Sonuna kadar bekle kanka!" dediği duyulurken milli eldiven, Depay'ın penaltısında iki hamlede gol izni vermedi ve skoru ilan etti.

Penaltıyı kurtaran Uğurcan'ı takım arkadaşları tebrik ederken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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