Türkiye - Hollanda maçında Yusuf'tan Uğurcan'a: Sonuna kadar bekle kanka!

Türkiye Hollanda maçında Yusuf, Uğurcan'a böyle taktik verdi: Sonuna kadar bekle! - Spor haberleri

A Milli Takım, Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne müthiş bir başlangıç yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi. Kalesinde 2 gol görmesine karşın 90 dakika boyunca iyi bir performans ortaya koyan Uğurcan Çakır, mücadelenin son anlarına da damga vurdu. Ozan Kabak'ın Klaassen'e yaptığı hareket sonrasında karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, 90+4'te penaltı noktasını gösterirken, yıldız futbolcu Memphis Depay topun başına geçen isim oldu. O sırada Yusuf Yazıcı'nın Uğurcan'a "Sonuna kadar bekle kanka!" dediği duyulurken milli eldiven, Depay'ın penaltısında iki hamlede gol izni vermedi ve skoru ilan etti.

Penaltıyı kurtaran Uğurcan'ı takım arkadaşları tebrik ederken o anlar sosyal medyada gündem oldu.