Türkiye il il korona risk haritası hemen her gün en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Zira bugün açıklanacak olan ikinci risk haritasına göre yasakların kalktı bazı illerde yasakların geri gelme ihtimali yeniden gündemde. 20-26 Şubat tarihlerinde yayınlanan ilk risk haritasına göre; çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli olarak iller dört kategoriye ayrıldı.

Ancak 27 Şubat - 5 Mart tarihlerini kapsayan ikinci haritada ise İstanbul dahil birçok il çok yüksek riskli iller kategorisine girdi ve kırmızıya boyandı.

İlk yayınlanan risk haritasına göre ilin bulunduğu risk derecesine göre yasaklar kaldırıldı. İki haftalık periyot göz önüne alındığında bugün yayınlanacak il il risk haritasına göre risk derecesi artan illerde yasaklar geri gelecek.

İşte yayınlanan ilk iki risk haritası:

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA YER ALAN İLLER

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şırnak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84



YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37



ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

İlk haritaya göre ikinci haritada Tekirdağ, Kırklarerli, Çanakkele, Yalova, Bayburt, ve Erzurum'da risk seviyesi arttı ve bu iller çok yüksek riskli il kategorisine girdi. Bugün yayınlanacak harita ise yasalarla ilgili belirleyici olacak.