Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu için kayıtlar başladı! Maraton ne zaman, kimler katılabilir?
Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu için kayıt dönemi başladı. Maratona; 21K ve 10K olmak üzere iki parkurda toplam 20 bin kişilik kontenjan ayrıldı. 19 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek yarı maratona son iki yılda belirli süre kriterlerini karşılayarak TAF onaylı yol yarışlarını tamamlamış sporcular kayıt yaptırabilecek. Peki, Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu kayıt tarihleri nedir, kimler katılabilir? İşte detaylar
Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu için başvurular resmen başladı. 21K ve 10K kategorilerinde toplam 20 bin koşucuya kontenjan ayrılan organizasyon, 19 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek. Kayıt ücretleri dönemlere göre değişirken, sürecin tüm detayları, 'https://istanbulyarimaratonu.com/' üzerinden takip edilebilecek. İşte, İstanbul Yarı Maratonu kayıt tarihleri, programı, kayıt ücreti
TÜRKİYE İŞ BANKASI İSTANBUL YARI MARATONU NE ZAMAN?
Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek. Kayıtlar ve yarı maratonun diğer tüm detaylarına https://istanbulyarimaratonu.com/ adresinden ulaşılabilecek.
TÜRKİYE İŞ BANKASI İSTANBUL YARI MARATONU KAYIT TARİHLERİ
Maratona kayıtlar 1 Aralık 2025 ile 5 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu tarih aralığında kayıt yaptıracak koşucular 750 TL, 6 Ocak–9 Mart tarihinde kayıt yaptıracaklar bin TL, 10 Mart–13 Nisan tarihlerinde kayıt yaptıracaklar ise 1.250 TL kayıt ücreti ödeyecek.
KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?
Son iki yıl içerisinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 42K koşusunu 6:20 veya bir 21K koşusunu 3:25 zaman diliminde bitirenlerin yanı sıra, son bir yıl içerisinde yine TAF onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 10K koşusunu 1:30 ya da 15K koşusunu 2:15 zaman diliminde bitirenler, Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’na kayıt yaptırabilecek.
MARATON PROGRAMI
Gold Label ünvanına sahip Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nda 10K için ilk start Yenikapı’da saat 08:00’de verilecek. Elit atletlerin şampiyonluk için parkura çıkacağı 21K’nın startıysa saat 09:15’te olacak. Yenikapı’dan başlayacak olan 21K, Balat’tan dönüş alarak tekrar Yenikapı’da son bulacak.