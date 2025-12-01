Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu ne zaman, kayıt tarihleri nedir, kayıt ücretleri ne kadar, kimler katılabilir?

        Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu için kayıtlar başladı! Maraton ne zaman, kimler katılabilir?

        Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu için kayıt dönemi başladı. Maratona; 21K ve 10K olmak üzere iki parkurda toplam 20 bin kişilik kontenjan ayrıldı. 19 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek yarı maratona son iki yılda belirli süre kriterlerini karşılayarak TAF onaylı yol yarışlarını tamamlamış sporcular kayıt yaptırabilecek. Peki, Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu kayıt tarihleri nedir, kimler katılabilir? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 16:14 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu için başvurular resmen başladı. 21K ve 10K kategorilerinde toplam 20 bin koşucuya kontenjan ayrılan organizasyon, 19 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek. Kayıt ücretleri dönemlere göre değişirken, sürecin tüm detayları, 'https://istanbulyarimaratonu.com/' üzerinden takip edilebilecek. İşte, İstanbul Yarı Maratonu kayıt tarihleri, programı, kayıt ücreti

        2

        TÜRKİYE İŞ BANKASI İSTANBUL YARI MARATONU NE ZAMAN?

        Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek. Kayıtlar ve yarı maratonun diğer tüm detaylarına https://istanbulyarimaratonu.com/ adresinden ulaşılabilecek.

        3

        TÜRKİYE İŞ BANKASI İSTANBUL YARI MARATONU KAYIT TARİHLERİ

        Maratona kayıtlar 1 Aralık 2025 ile 5 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu tarih aralığında kayıt yaptıracak koşucular 750 TL, 6 Ocak–9 Mart tarihinde kayıt yaptıracaklar bin TL, 10 Mart–13 Nisan tarihlerinde kayıt yaptıracaklar ise 1.250 TL kayıt ücreti ödeyecek.

        4

        KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

        Son iki yıl içerisinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 42K koşusunu 6:20 veya bir 21K koşusunu 3:25 zaman diliminde bitirenlerin yanı sıra, son bir yıl içerisinde yine TAF onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 10K koşusunu 1:30 ya da 15K koşusunu 2:15 zaman diliminde bitirenler, Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’na kayıt yaptırabilecek.

        5

        MARATON PROGRAMI

        Gold Label ünvanına sahip Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nda 10K için ilk start Yenikapı’da saat 08:00’de verilecek. Elit atletlerin şampiyonluk için parkura çıkacağı 21K’nın startıysa saat 09:15’te olacak. Yenikapı’dan başlayacak olan 21K, Balat’tan dönüş alarak tekrar Yenikapı’da son bulacak.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı