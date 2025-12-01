KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Son iki yıl içerisinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 42K koşusunu 6:20 veya bir 21K koşusunu 3:25 zaman diliminde bitirenlerin yanı sıra, son bir yıl içerisinde yine TAF onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 10K koşusunu 1:30 ya da 15K koşusunu 2:15 zaman diliminde bitirenler, Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’na kayıt yaptırabilecek.