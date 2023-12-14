Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi binasının 100 yıllık öyküsü 29 Ekim'de ziyarete açılan Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi binasının 100 yılı aşan serüveni kitap oldu. Mimar Ertuğ Uçar ve Yazar Feride Çiçekoğlu tarafından kaleme alınan 'Bina Bina İçinde' adlı kitap okurlarla buluştu.

Mimari bir monografi kitabı olan Bina Bina İçinde, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okurlarıyla buluştu. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak ziyarete açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi binasının geçtiğimiz yüzyılın ilk yıllarında başlayan yolcuğunu aktaran eser, 2016’da Venedik Bienali Türkiye Pavyonunun eş küratörlüğünü yapan Mimar Ertuğ Uçar ve Yazar Feride Çiçekoğlu tarafından kaleme alındı.

Beyoğlu’na tarihsel bir bakış sunan eser, Uçar ve Çiçekoğlu’nun zaman içerisinde değişen Beyoğlu deneyimlerinden izler taşıyor. Bir asrı aşan varoluşuna üç hayat sığdırmış bir binanın Bodvi Apartmanı ile başlayan ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olma serüvenine eşlik eden kitap, okuyucusunu bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Bu yolculukta mekânsal hafıza tazelenirken binaların değişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş anılar da açığa çıkıyor. Kolektif hafızanın ön plana çıkarılmasıyla “zeitgeist” yani zamanın ruhu, okuyucusuyla beraber hayat buluyor.

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Feride Çiçekoğlu - Ertuğ Uçar

Ertuğ Uçar ve Feride Çiçekoğlu’nun titizlikle çalıştığı kitap, yalnızca Beyoğlu’nun değişen yapılarına değil, Bodvi Apartmanı aracılığıyla hem tarihe hem de sanata ışık tutuyor. 19. yüzyılın değişen yüzü olarak Pera’da boy gösteren ve bugün Resim Heykel Müzesi olarak sanatseverleri ağırlayan Bodvi Apartmanı, Bina Bina İçinde’de Uçar’ın sorduğu “Binaların şansı olur mu?” sorusuna adeta bir yanıt niteliğinde…

Ertuğ Uçar esere ilişkin şunları söylüyor: “Bu kitap İş Bankası Resim Heykel Müzesini, yalıtılmış bir mimari nesne olarak değil Beyoğlu’nun ve İstanbul’un yakın tarihi içinde yer alan, o tarihi yapan parçalardan biri olarak hikâye ediyor."

Bina Bina İçinde kitabı Resim ve Heykel Müzesi mağazası RHM Dükkan’dan Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında temin edebiliyor, seçkin kitapçılarda satışa sunulan kitap, www.iskultur.com.tr adresinden de sipariş edilebiliyor.

YAZARLAR HAKKINDA

Ertuğ Uçar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde lisans (1993) ve yüksek lisans (1999) diplomalarını aldı. 2000 yılından bu yana Teğet Mimarlık çatısı altında ortağı Mehmet Kütükçüoğlu ile birlikte mimari ve kentsel tasarım üzerine proje ve araştırmalar yapıyor. Ulusal ve uluslararası pek çok ödül alan projelerinden başlıcaları Yapı Kredi Kültür Sanat Binası, İstanbul Deniz Müzesi, 35. Sokak, Yapı Kredi Akademi, Konya Yaşam Merkezi ve İzmir Opera Binası. Profesyonel faaliyetlerinin yanı sıra eğitmen veya jüri üyesi olarak akademiye katkıda bulundu. 2016’da Venedik Bienali Türkiye Pavyonunun eş küratörlüğünü yaptı. Çeşitli sektörel yayınlarda şehir ve mimarlık üzerine yazılar kaleme alan Uçar’ın yayınlanmış roman ve öykü kitapları bulunuyor.

Feride Çiçekoğlu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’ndeki lisans (1972) ve yüksek lisans (1973) derecelerinin ardından Pennsylvania Üniversitesi’nden 1976’da doktorasını aldı. İlk kitabı Uçurtmayı Vurmasınlar aynı zamanda ilk senaryosunun (1989) temelini oluşturdu. Filmin kazandığı başarı Çiçekoğlu’nu sinemaya ve edebiyata yönlendirdi. 1990’lı yıllarda filmleri ve hikâye kitapları peş peşe geldi, TÜRSAK sinema vakfında yöneticilik ve Tarih Vakfı Yayını İstanbul dergisinde yayın yeniden başladığı akademik kariyerine devam eden Çiçekoğlu’nun sinema, şehir ve toplumsal cinsiyet konularını merkeze alan çok sayıda kitabı ve makalesi bulunuyor. Mimarlık alanındaki çalışmalarını da sürdüren Çiçekoğlu, Ertuğ Uçar ve Mehmet Kütükçüoğlu ile beraber, 2016’da Venedik Bienali Türkiye Pavyonunun eş küratörlüğünü yaptı.