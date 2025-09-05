Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2025 12 Dev Adam maçı hangi kanalda?

        Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev adam maçı hangi kanalda?

        A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam A grubundaki son maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti. Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta milli yıldız 28 sayı, 8 asist ile oynadı. Arena Riga'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Türkiye - İsveç basketbol maçının tarihi ve saati sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev adam maçı hangi kanalda?" İşte Türkiye - İsveç basketbol maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...

        Giriş: 05.09.2025 - 19:19 Güncelleme: 05.09.2025 - 19:19
        1

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nu 5'te 5 yaparak namağlup tamamlayan 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç'in rakibi oldu. İsveç, grubunda oynadığı maçlarda Almanya, Finlandiya, Litvanya ve Karadağ’a kaybederken, tek galibiyetini Büyük Britanya karşısında aldı. Son 16 turunda rakibine üstün gelen taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Peki, Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2025 12 Dev Adam maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE - İSVEÇ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - İsveç basketbol maçı 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12.00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE- İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak kritik mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

        4

        12 DEV ADAM 2025 EUROBASKET KARNESİ

        Türkiye, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen A Grubu’nda ev sahibi Letonya’nın yanı sıra Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile karşılaştı.

        Milli takım, grup maçlarına etkileyici bir başlangıç yaptı: İlk maçta Letonya’yı 93-73, ikinci maçta Çekya’yı 92-78, üçüncü karşılaşmada Portekiz’i 95-54, dördüncü maçta Estonya’yı 84-64 ve son olarak şampiyonanın favorilerinden Sırbistan’ı 95-90 mağlup etti.

        Oynadığı beş mücadeleyi de kazanarak grubu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turuna avantajlı bir şekilde yükseldi ve İsveç ile eşleşti.

        5

        ÇEYREK FİNAL RAKİBİ

        A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

