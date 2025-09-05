12 DEV ADAM 2025 EUROBASKET KARNESİ

Türkiye, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen A Grubu’nda ev sahibi Letonya’nın yanı sıra Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile karşılaştı.

Milli takım, grup maçlarına etkileyici bir başlangıç yaptı: İlk maçta Letonya’yı 93-73, ikinci maçta Çekya’yı 92-78, üçüncü karşılaşmada Portekiz’i 95-54, dördüncü maçta Estonya’yı 84-64 ve son olarak şampiyonanın favorilerinden Sırbistan’ı 95-90 mağlup etti.

Oynadığı beş mücadeleyi de kazanarak grubu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turuna avantajlı bir şekilde yükseldi ve İsveç ile eşleşti.