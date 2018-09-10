Türkiye İsveç maçı hangi kanalda? Türkiye İsveç maçı saat kaçta? soruları futbolseverler tarafından soruluyor. A Milli Futbol Takımı, İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 562. kez sahaya çıkacak. Peki, maç ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? İşte ayrıntılar...

ÜRKİYE İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında yarın deplasmanda İsveç ile karşılaşacak. Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak maçı İspanyol hakem Manzano yönetecek. Maç TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ÜST DÜZEY BİR TAKIM KURMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Başarırsak herkes kazanır, başaramazsak 'Allahaısmarladık' der ve çeker giderim." dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında bugün deplasmanda İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Lucescu, karşılaşmanın oynanacağı Friends Arena'da ay-yıldızlı takımın antrenmanından önce milli futbolculardan Oğuzhan Özyakup ile basın toplantısı düzenledi.

Milli takım oyuncularının genç ve yetenekli olduğunu söyleyen Lucescu, "Bu oyunculara sabretmemiz gerekir. Bu oyuncular, çok iyi oyuncular. Bu oyuncuları en iyi seviyeye çekmek için uğraşıyoruz. Üst düzey bir takım kurmak için yola çıktık. Başarırsak herkes kazanır. Başaramazsak 'Allahaısmarladık' der ve çeker giderim." ifadelerini kullandı.

Birçok sorunla karşı karşıya olduklarını belirten Lucescu, şöyle devam etti:

"Mayıs ayında çağırdığımız 8 oyuncu çeşitli neden ve problemlerden dolayı milli daveti kabul etmedi. Milli maçlara 2-3 gün kala toplanıyoruz. Herkes kendi ligi ve takımından birçok problemle geliyor. Biz ise uzun süreli ve başarılı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kolay değil. Almanya gibi değişik ve farklı ülkelerden eğitim alıp gelenler var. 15-16 yaşından itibaren her kategoride beraber oynayan, 20-21 yaşlarına geldiğinde İzlanda, İsviçre gibi oluyor. Böyle olmalı. İspanya gibi büyük futbol ülkesinin milli takımı Real Madrid ve Barcelona'dan kurulu. Kazanmaya alışmış bir takım.''

Kaleci konusunda şikayetçi olan Lucescu, ''Volkan Babacan, Medipol Başakşehir'de hatalı gol yediği için oynamıyor. Harun Tekin'in Fenerbahçe'de ilk 11'de devamlı olmasını bekliyorum. İsveç maçında sahada Sinan Bolat olacak." şeklinde konuştu.

İsveç Milli Takımı'nın 1,5 yıldır beraber oynadığını ve iyi bir ekip kurduğunu kaydeden Lucescu, rakibe karşı kendi oyunlarını oynayıp kazanmak istediklerini belirtti.

Ay-yıldızlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ise milli takım oyuncularının bir senedir beraber olduğunun altını çizerek, "Takım olarak çok çalışıyoruz. Bir yıldır da çok güzel şeyler yaptık. Hocamızla çok da ilerledik ama bunu artık sonuca yansıtmamız lazım." yorumunu yaptı.

İlk defa bu kadar genç bir milli takımın oluştuğunu kaydeden Oğuzhan Özyakup, "Takımın yaş ortalaması 25-26. Genç bir milli takım. İnşallah bugün iyi bir oyun ortaya koyup iyi sonuç almaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Basın toplantısının ardından ay-yıldızlı takım, maçın oynanacağı başkent Stockholm'deki Friends Arena'da teknik direktör Lucescu yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan idmanda koşu ve pas çalışması yapıldı. Daha sonra taktik çalışmasına geçildi.

Antrenman sırasında futbolcuların çektiği sert bir şut, saha kenarındaki milli takım şoförünün başına isabet etti. Saha kenarında baygınlık geçiren şoföre ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladıktan sonra kamp yaptığı otele hareket etti.

TÜRKİYE 562. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, İsveç ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçıyla 562. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 294'ü resmi, 267'si özel geride kalan 561 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 240'ı deplasmanda, 241'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 738 gol attı, kalesinde 814 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 561 karşılaşmanın 481'ini Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 561 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

LUCESCU DÖNEMİNDE 13. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 13. maçına İsveç karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 5'i resmi, 7'si özel 12 maçta 14 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 20 gol gördü.

2018'DEKİ 2. RESMİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki ikinci resmi maçını oynayacak.

Milli takım, 2018'de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, oynadığı tek resmi maçta ise mağlup oldu. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre'de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup oldu.

MİLLİ TAKIMIN EYLÜL KARNESİ

Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 66 maça çıktı. Milliler, bu maçların 27'sini kazanırken, 23 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi.

Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 102 gol atarken, kalesinde 93 gol gördü. Milli takımın aldığı 22 yenilginin 18'i 1992'ye kadar yaşandı. Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece beş kez yenildi. Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla 1997'de San Marino ve 2013'te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926'da 6-1'le Polonya ve 1982'de 5-0'la Macaristan karşısında yaşadı.

ADAY KADRO

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

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