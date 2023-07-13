Türkiye İtalya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında bugün İtalya karşısına çıkıyor. Gruplarda rakibine karşı 3-0 kazanan millilerimiz, tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanması halinde ABD-Japonya eşleşmesinden gelecek takımla finale yükselme mücadelesi verecek. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ile ilgili bilgiler...
2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finaller gün itibariyle başlıyor. Son 3 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen ve grubunu 3. sırada tamamlayarak son 8'e kalmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. İşte, bugün oynanacak Türkiye İtalya voleybol milli maçına dair ayrıntılar...
TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye İtalya Milletler Ligi voleybol milli çeyrek final maçı 13 Temmuz Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.
TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye voleybol milli çeyrek final maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
TRT SPOR CANLI İZLE
2023 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 SIRA)
1- Polonya - 29
2- ABD - 28
3- TÜRKİYE - 29
4- Çin - 24
5- Brezilya - 25
FİNALLERE KATILMAYA HAK KAZANAN 8 TAKIM
Voleybol Milletler Ligi'nde ilk sekizde yer alan takımlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde finallerinde oynamaya hak kazanan takımlar şu şekilde;
Türkiye – İtalya
Polonya – Almanya
Brezilya – Çin
ABD – Japonya
Millilerimizin geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy