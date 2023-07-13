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        Türkiye İtalya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı...

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında bugün İtalya karşısına çıkıyor. Gruplarda rakibine karşı 3-0 kazanan millilerimiz, tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanması halinde ABD-Japonya eşleşmesinden gelecek takımla finale yükselme mücadelesi verecek. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ile ilgili bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 09:22
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        2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finaller gün itibariyle başlıyor. Son 3 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen ve grubunu 3. sırada tamamlayarak son 8'e kalmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. İşte, bugün oynanacak Türkiye İtalya voleybol milli maçına dair ayrıntılar...

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        TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye İtalya Milletler Ligi voleybol milli çeyrek final maçı 13 Temmuz Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.

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        TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye voleybol milli çeyrek final maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

        TRT SPOR CANLI İZLE

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        2023 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 SIRA)

        1- Polonya - 29
        2- ABD - 28 
        3- TÜRKİYE - 29
        4- Çin - 24
        5- Brezilya - 25

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        FİNALLERE KATILMAYA HAK KAZANAN 8 TAKIM

        Voleybol Milletler Ligi'nde ilk sekizde yer alan takımlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde finallerinde oynamaya hak kazanan takımlar şu şekilde;

        Türkiye – İtalya

        Polonya – Almanya

        Brezilya – Çin

         

        ABD – Japonya

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        Millilerimizin geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir

        Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

        Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy

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        Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

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