Türkiye-İtalya ticaret hacminde hedef 40 milyar dolar

CCIIST Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Kaslowski, iki ülke ilişkilerinin sadece geçmiş başarıları değil, geleceğin fırsatlarını da şekillendirdiğini belirterek "Türkiye ve İtalya, savunmadan enerjiye, otomotivden gıdaya uzanan çok yönlü bir başarı hikâyesi yazıyor. Amacımız, bu mirası yenilikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak" ifadelerini kullandı.

Kaslowski, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, inovasyon ve yetenek gelişiminin yeni dönemin odağında olduğunu, “food diplomacy” yaklaşımıyla tarım ve gıda iş birliklerini derinleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

40 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

CCIIST verilerine göre Türkiye–İtalya ticaret hacmi 2024'te 33 milyar dolar oldu. 2025'in ilk sekiz ayında 27,6 milyar dolar olarak kaydedilen hacmin, yıl sonunda 35 milyar doları aşması bekleniyor .

İtalya, Türkiye'nin AB içindeki ikinci büyük ticaret ortağı olurken; Türkiye, İtalya'nın ihracatında yüzde 2,8 payla 10. sırada yer alıyor.

Son dönemde Roma'da düzenlenen zirve ve devam eden üst düzey temaslar, enerji, savunma ve ticaret alanlarında iş birliğine ivme kazandırdığı vurgulanırken diyalogun, Türkiye–İtalya ekonomik ortaklığını daha somut ve sonuç odaklı bir zemine taşıdığı belirtildi.