        TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı canlı izle

        Türkiye-Japonya voleybol maçı canlı izle! Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlılar, organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Milli takım, yarı finalde Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya gelecek. Yeni bir tarihi başarı için sahaya çıkacak olan Filenin Sultanları'nın yarı final maçı için nefesler tutuldu. Türkiye-Japonya voleybol maçı canlı izle ekranı ve saati yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

        Giriş: 06.09.2025 - 10:27 Güncelleme: 06.09.2025 - 10:29
        1

        Filenin Sultanları final için sahaya çıkıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geldi. Rakibini 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden milli takım, ilk kez yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, yarı finalde bugün Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları’nın yarı final mücadelesini izlemek isteyenler ''Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Türkiye-Japonya voleybol maçı canlı izle ekranı ve saati.

        2

        TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile mücadele edecek.

        Türkiye-Japonya voleybol maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi bugün TSİ 11.30'da başlayacak.

        3

        TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

        Filenin Sultanları’nın tarihi mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        RAKİBİNİ YENERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

        Yarı finalin diğer eşleşmesinde İtalya ile Brezilya oynayacak. İtalya-Brezilya mücadelesi Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda TSİ 15.30'da başlayacak.

        Filenin Sultanları, Japonya’yı yenmesi halinde İtalya-Brezilya maçının galibiyle final maçına çıkacak.

        6

        SON DÖRT MAÇIN ÜÇÜNÜ JAPONYA KAZANDI

        Milli takım, Japonya ile son iki yılda FIVB Milletler Ligi'nde 3, Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ise 1 kez karşılaştı.

        Milletler Ligi'nde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında oynadığı üç maçı da kaybeden milli takım, sadece 2023'te Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde rakibini mağlup edebildi.

        7
