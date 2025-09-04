Türkiye - Japonya 2025 FIVB Dünya Şampiyonası yarı final müsabakası için nefesler tutuldu. Turnuvada tarih yazan Filenin Sultanları son olarak çeyrek final maçında ABD'yi 3-1 yenerek yarı finalde Japonya'nın rakibi oldu. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, "Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtı voleybolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...