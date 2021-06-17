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Türkiye koronavirüsle mücadelede her 1 milyon kişiye göre yaptığı aşılamada dünya rekoruna imza attı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla (Covid-19) mücadelesinde aşılama uygulamasında dünya çapında bir rekor kırdığını açıkladı. Koca, "Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık" ifadelerini kullandı

Türkiye koronavirüsle mücadelede her 1 milyon kişiye göre yaptığı aşılamada dünya rekoruna imza attı
HABERTURK.COM

Türkiye yeni tip koronavirüs salgınıyla (Covid-19) mücadelesinde doludizgin gitmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN AŞI BİLANÇOSU

17 Haziran 2021 saat 21.21 itibariyla Toplam yapılan aşı sayısı 38 milyon 760 bin 435 oldu. Bu çerçevede 1. doz uygulanan kişi sayısı 24 bilyon 610 bin 425 olarak kayıtlara geçerken, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 150 bin 10 oldu.

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