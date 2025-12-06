Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Türkiye Kültür Yolu Festivali rekorlarla kapandı

        Türkiye Kültür Yolu Festivali rekorlarla kapandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 20 şehirde düzenlenen 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 9 bin 645 etkinlik düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 12:29 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kültür Yolu Festivali rekorlarla kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl kültür ve sanat dünyasına damgasını vurdu. 20 şehirde eş zamanlı düzenlenen ve 180 gün süren festival, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanında kesintisiz kültür akışı yarattı.

        Festival boyunca 9 bin 645 etkinlik, 50 bin 400 sanatçının katılımıyla sanatseverlerle buluşturulurken konserlerden sergilere, atölyelerden tiyatro gösterimlerine kadar uzanan geniş yelpaze, Türkiye'yi aylar boyunca dev bir kültür sahnesine dönüştürdü.

        Bu kapsamda yıl boyunca yüzlerce konser, binlerce sergi, binleri aşan atölye çalışmaları, onlarca tiyatro, opera ve bale temsili meraklılarıyla buluştu.

        REKLAM

        Etkinlik, çeşitliliği nitelik bakımından da festivalin uluslararası bir cazibe merkezine dönüşmesini sağladı. Her şehir, kendi kültürel mirasını ve yerel sanatçılarını vitrine çıkarırken aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçı ve topluluklarla buluşma imkanı yakaladı.

        Festivalin oluşturduğu kültürel hareketlilik, kent ekonomilerine ciddi ivme kazandırırken şehirlerin turizm potansiyelini güçlendiren, önemli bir çarpan etkisi oluşturdu.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026'da 26 şehre ulaşacak ve kapsamını büyüterek kültür, sanat yolculuğuna devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye Kültür Yolu Festivali
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!