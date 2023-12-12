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        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin yeni takvimi belli oldu

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin yeni takvimi belli oldu. Festival dizisi, 13 Nisan'da başlayıp 10 Kasım'da Antalya'da sona erecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:04
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        Yeni takvim belli oldu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, önümüzdeki yıl 16 şehirde düzenlenecek. Festivalin takvimi belli oldu. 13 Nisan'da Adana'da başlayacak olan festival dizisi, 10 Kasım'da Antalya'da sona erecek.

        • Adana... 13 - 21 Nisan

        • Şanlıurfa... 25 Mayıs - 2 Haziran

        • Bursa... 1 - 9 Haziran

        • Samsun... 8 - 16 Haziran

        • Trabzon... 22 - 30 Haziran

        • Van... 29 Haziran - 7 Temmuz

        • Nevşehir... 3 - 11 Ağustos

        • Erzurum... 17 - 25 Ağustos

        • Çanakkale... 31 Ağustos - 8 Eylül

        • Gaziantep... 14 - 22 Eylül

        • Ankara... 21 - 29 Eylül

        • Konya... 21 - 29 Eylül

        • İstanbul... 28 - Eylül - 6 Ekim

        • Diyarbakır... 12 - 20 Ekim

        • İzmir... 26 Ekim - 3 Kasım

        • Antalya... 2 - 10 Kasım

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