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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda haftanın hakemleri belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 1. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:30
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        Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında oynanacak ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

        Yarın:

        A Grubu

        13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

        15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

        D Grubu

        19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

        21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

        8 Ocak Çarşamba:

        D Grubu

        13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

        C Grubu

        15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

        20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

        A Grubu

        18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

        9 Ocak Perşembe:

        B Grubu

        13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

        18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

        20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

        C Grubu

        15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

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