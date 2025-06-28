A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7'ncilik maçında Litvanya karşısında parkeye çıkacak. Bu maçla birlikte 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına dahil olacak son ülke belli olacak. Potanın Perileri, Litvanya ile resmi maçlarda 8. kez rakip olacak. Daha önce rakibine karşı oynadığı 7 resmi maçta 4 kez kazanan Türkiye, 3 defa mağlubiyet yaşamıştı. Peki Türkiye-Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Türkiye-Litvanya basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...