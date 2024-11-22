UEFA Uluslar Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, liderliği ve A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybetti. Grubunu ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Bugün yapılan kura ile Türkiye’nin play-off rakibi belli oldu. Millilerimiz, A Ligi'nde en fazla puan toplayan 3'üncüler arasında yer alan Macaristan ile eşleşti. Peki Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye - Macaristan maçı tarihi, saati ve yeri hakkında detaylar.