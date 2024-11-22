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        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı hangi kanalda ve nerede oynanacak?

        Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Uluslar Ligi play-off maçı nerede oynanacak?

        A Milli Futbol Takım'nın Uluslar Ligi play-off rakibi belli oldu. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ'a mağlup olan ay-yıldızlılar, grubunu 11 puanla ikinci sırada tamamladı. Doğrudan A Ligi şanısını kaybeden milliler, play-off oynamaya hak kazandı. Bugün yapılan Uluslar Ligi kura çekimi ile Türkiye'nin play-off rakibi netleşti. A Milli Takım, play-off mücadelesinde Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 15:48 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:48
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        UEFA Uluslar Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, liderliği ve A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybetti. Grubunu ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Bugün yapılan kura ile Türkiye’nin play-off rakibi belli oldu. Millilerimiz, A Ligi'nde en fazla puan toplayan 3'üncüler arasında yer alan Macaristan ile eşleşti. Peki Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye - Macaristan maçı tarihi, saati ve yeri hakkında detaylar.

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        PLAY-OFF RAKİBİMİZ MACARİSTAN!

        A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

        Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi yolunda play-off'taki rakibi Macaristan!

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        TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

        İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak.

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        TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Macaristan play-off maçının TV8 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

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        A LİGİ’NDE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

        UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

        Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

        Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

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        Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

        A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

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