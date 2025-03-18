Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-Macaristan maçının hakemi Ivan Kruzliak! - Futbol Haberleri

        Türkiye-Macaristan maçının hakemi Ivan Kruzliak!

        A Milli Futbol Takımımızın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının hakemi, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye-Macaristan maçına Slovak hakem
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımımızın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının hakemleri belli oldu.

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Peter Kralovic olacak. Maçta Michal Ocenas VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor