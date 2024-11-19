Türkiye nasıl tur atlar, A Ligi'ne nasıl çıkar? İşte Milli Takım'ın A Ligi'ne yükselme ihtimalleri
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Play-off oynamayı garantileyen Ay-yıldızlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Galler ile golsüz berabere kalan Milli takım, tur hedefini son maça bıraktı. Peki, Türkiye nasıl tur atlar, A Ligi'ne nasıl çıkar? Milli takım A Ligi'ne nasıl yükselir, ihtimaller neler? İşte UEFA Uluslar B Ligi Türkiye puan durumu ve Millilerin A Ligi'ne yükselme ihtimalleri...
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta 6. ve son maçına çıkıyor. A Milli Takım, Karadağ deplasmanına konuk oluyor. Galler ile golsüz berabere kalan Ay-yıldızlılar, tur hedefini bu maça bıraktı. UEFA Uluslar B Ligi puan durumu tablosuna göre Türkiye 11 puanla lider, Galler 9 puanla ikinci, İzlanda 7 puanla üçüncü yer alıyor. Son sıradaki Karadağ’ın ise puanı bulunmuyor. Peki, Türkiye nasıl tur atlar? Milli takım A Ligi'ne nasıl yükselir, ihtimaller neler? İşte, Millilerin A Ligi'ne yükselme ihtimalleri...
TÜRKİYE NASIL TUR ATLAR, A LİGİ'NE NASIL YÜKSELİR?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Grubun ikinci sırasındaki Galler ise İzlanda'yı konuk edecek
Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda Galler-İzlanda karşılaşmanın sonucuna bakılmaksızın 14 puanla grubu lider olarak tamamlayacak ve adını A Grubu'na yazdıracak.
CENTİLMENLİK PUANI
Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek.
Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.
Türkiye'nin Karadağ'a mağlup olması ve Galler'in de İzlanda'yı mağlup etmesi halinde Vincenzo Montella'nın ekibi, grup liderliğini kaybedecek.
Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Türkiye, beşinci maçında ise Kayseri'de Galler karşısında sahadan golsüz berabere ayrıldı.
Karadağ ise sırasıyla, İzlanda'ya 2-0, Galler'e 2-1, Türkiye'ye 1-0, Galler'e 1-0 ve İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu.
GRUBU İKİNCİ BİTİREN A LİGİ'NE YÜKSELİYOR MU?
Uluslar B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan ekipler, A Ligi'nde bir grup üçüncüsüyle play-off oynuyor ve A Ligi bileti almaya çalışıyor.
UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU
Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor.
9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor.
Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor.